Roboterautos : NRW-TÜV für künstliche Intelligenz?

Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die Landesregierung will NRW zum führenden Zentrum der Technik machen. Dafür fließen ab 2020 jedes Jahr 100 Millionen Euro. An der Uniklinik Essen soll künstliche Intelligenz beim Auswerten von Röntgenbildern helfen, der Landmaschinenbauer Claas will den Düngemitteleinsatz mit Computertechnik verbessern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Reinhard Kowalewsky

Nachdem die US-Onlinegiganten Google, Amazon oder Facebook so wie der chinesische Staat zig Milliarden Dollar in Projekte zur künstlichen Intelligenz (KI) investieren, will auch NRW bei diesem wichtigen Zukunftshema stärker mitmischen. Das bevölkerungsreichste Bundesland soll in den nächsten zwei Jahren einer der zehn wichtigsten Standorte für KI in ganz Europa werden. Dieses Ziel verkündete Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag. Stefan Wrobel, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse und Informationssysteme (IAIS) aus St. Augustin, bestärkte Pinkwart bei dem Ziel: Es gäbe in NRW viele renommierte Insitute, die allein oder mit Unternehmen spannende und ungewöhnliche Projekte vorantreiben.

So haben die Universitäten Köln und Bonn den europaweit ersten Prüfkatalog entworfen, mit dem gecheckt werden kann, ob KI-Projekte ethisch verantwortet werden können. So könnte ausgeschlossen werden, dass Krankenversicherungen neue Kunden nur ablehnen, weil sie durch ihre Wohnumgebung rein statistisch ein höheres Risiko bringen. Pinkwart kann sich vorstellen, eine Art TÜV-Prüfung für alle KI-Anwendungen vorzuschreiben. „Ich hätte nichts gegen eine TÜV-Pflicht.“