Über 30 Grad in NRW : Am Mittwoch wird’s heiß

Essen Nach vereinzelten Schauern am Montag wird es sonnig, auch am Dienstag nähert sich die Temperatur schon der 30-Grad-Marke.

Zu Beginn der neuen Woche erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen überwiegend heiteres Wetter. Nach einigen Regenschauern am Montagmorgen lockere es am Vormittag auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Bei Temperaturen von 24 bis 26 Grad zeigt sich die Sonne am Nachmittag immer öfter, am Abend ist der Himmel wolkenlos.