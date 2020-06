Auftritt der Popsängerin in Köln : Auch Nena will unter Corona-Bedingungen in Lanxess-Arena auftreten

Auch Nena will unter Corona-Bedingungen in Lanxess-Arena auftreten

Köln Bei vielen Künstlern habe man für das Konzept Überzeugungsarbeit leisten müssen, sagte Veranstalter Tom Thomas. Bei Nena sei das nicht der Fall gewesen

Popsängerin Nena (60, „99 Luftballons“) wird unter speziellen Corona-Bedingungen wieder vor einem Live-Publikum in einer Arena auftreten. Am 27. und 28. Juli seien Auftritte von ihr in der Kölner Lanxess-Arena geplant, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.