Tipps für den Urlaub nebenan : Eine Tour mit dem Schluff

Info

Saison Der Schluff fährt ab dem 15. Mai bis zum 25. September jeden Sonntag dreimal täglich hin und zurück zwischen St. Tönis und dem Hülser Berg mit Stopps in Hüls und am Krefelder Nordbahnhof. Start am Gasthof zum Schluff, Bahnstraße 13, in St. Tönis oder am Hülser Berg in Krefeld. Auch am Nordbahnhof, Oranierring 91, in Krefeld ist ein Zustieg möglich.

Fahrpreise Einfache Fahrt 8 Euro, Hin- und Rückfahrt 14 Euro (Kinder: 8 Euro); Familienkarte hin und zurück 30 Euro (bis zu fünf Personen, davon maximal zwei Erwachsene); Familienkarte mit maximal fünf Fahrrädern 35 Euro.

Internet Weitere Informationen zur Tagesaktualität und zur Historie unter www.schluff.de