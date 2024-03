Unterwegs in den Osterferien Schöne Ausflugsziele für Familien mit Kind und Hund in der Region

Hariksee Der Hariksee, malerisch zwischen Schwalmtal und Niederkrüchten im Kreis Viersen gelegen, ist zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Ausflugsziel. Für eine Runde um den See mit (angeleintem) Hund, der unterwegs viel zu schnüffeln findet, braucht man etwa eine Stunde. Wer weiter laufen will, nimmt die Zwei-Seen-Runde des Naturparks Schwalm-Nette, die als „Schönster Wanderweg Deutschlands 2024“ nominiert wurde. Sie ist etwa 6,4 Kilometer lang und führt vom Parkplatz an der Mühlrather Mühle in Schwalmtal zum Borner See in Brüggen. Dafür braucht man gut zwei Stunden. Der Weg führt durch naturbelassene Landschaft (www.wa-wa-we.eu), nach einem Regen sollten Ausflügler besser Gummistiefel anziehen. Angekommen im malerischen Dörfchen Born können Kinder auf dem Spielplatz an der Kirche rutschen, schaukeln und klettern, auch eine Wassermatschanlage steht zur Verfügung. Gastronomische Angebote gibt es im Dorf, ebenso wie am Hariksee, wenn man wieder zurückwandert: Dort sind Restaurants, das Café Mariandl und ein Eiscafé zu finden. Wer speisen möchte, sollte wissen: Die Region ist touristisch stark gefragt, für ein Abendessen am Wochenende sollte unbedingt vorab ein Tisch reserviert werden, insbesondere bei schönem Wetter. Wer nur den Hariksee besuchen möchte, kann dort auch die halbe See-Strecke mit dem Ausflugsboot „Patschel“ zurücklegen: Es fährt wieder ab Karsamstag, 30. März, und nimmt auch den Hund mit. Wasserratten leihen Paddel- und Tretboote in der Hariksee-Marina: www.hariksee.com.