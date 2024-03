Wandern in Wermelskirchen Bergischer Wanderbus fährt wieder

Der Wanderbus verkehrt ausschließlich während der Wandersaison, vom Frühjahr bis in den Herbst. Während dieser Monate pendelt er an den Wochenenden und an Feiertagen in einem zwei-Stunden-Rhythmus mehrmals täglich zwischen Wermelskirchen und Odenthal hin- und her. In den vergangenen Jahren hat es sich außerdem auch bewährt, den Bus an Brückentagen einzusetzen, wie Thomas Schmalen von der RVK erklärt. Das heißt, dass der Bus in diesem Jahr – in Verbindung mit Christi Himmelfahrt – auch am 10. Mai, am 31. Mai (Fronleichnam) und nach dem Tag der Deutschen Einheit, am 4. Oktober fährt.