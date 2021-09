Bhutan : Glück per Gesetz

Das Königreich Bhutan gilt als Land des Glücks. Hier wird das „Bruttonationalglück“ statt des Bruttosozialprodukts gemessen. Doch die Bhutaner stehen zwischen Tradition und Moderne und damit vor schwierigen Aufgaben.

Eingeklemmt zwischen China und Indien leben hier 770.000 Einwohner nach buddhistischer Religion: Das Königreich Bhutan gilt als Land des Glücks, weil hier das „Bruttonationalglück“ und nicht nur das Bruttosozialprodukt gemessen wird. Denn das Recht auf Glück ist in Bhutan per Gesetz Ziel allen staatlichen Handelns und in der Verfassung verankert. Nicht die üblichen Parameter wie Wirtschaftswachstum oder Bruttoinlandsproduktion gelten als Maß aller Dinge, sondern die Zufriedenheit der Einwohner.

„Kuzungpo!“ Mit dem Gruß in der Nationalsprache empfängt uns Sonam Loday am Flughafen. Der sportliche 36-Jährige begleitet uns – als Tourguide und Übersetzer. Die rund-um-die-Uhr-Betreuung ist für alle Touristen aus Übersee staatlich vorgeschrieben.

Auch unser Begleiter Sonam war auf einer Klosterschule. Betritt er einen Tempel, fällt er wie vom Blitz getroffen auf den Boden und senkt dreimal Stirn und Brust symbolisch vor Buddha. Dieser allgegenwärtige Naturglaube und die religiöse Hingabe wirken in unserer technologieversessenen Weltsicht wie ein spiritueller Befreiungsschlag. Immer mehr Reisegruppen machen sich in das Himalaja-Reich auf. Ein teures Vergnügen, denn Bhutan verlangt 250 US-Dollar „Eintrittsgeld“ pro Tag und Tourist – obligatorische Drei-Sterne-Unterkunft, Transport und Fahrer inbegriffen.

Nach einer Stunde Fahrtzeit erreichen wir Thimphu. Mit mehr als 100.000 Einwohnern ist die Hauptstadt eine der am schnellsten wachsenden Städte Südostasiens – und mit Verkehrsproblemen wie in allen Großstädten der Welt. Aber ohne Ampeln. Dafür regelt ein Polizist mit weißen Handschuhen und anmutigen Armbewegungen den Verkehr auf dem zentralen Knotenpunkt. Der „Dancing Policeman“ ist sogar als Sehenswürdigkeit in Reiseführern vermerkt. Thimphu ist weltweit die einzige Hauptstadt ohne Ampel, erklärt Sonam: „Die Regierung hatte eine Ampel aufstellen lassen. Aber die Menschen kamen mit Rot- und Grünzeichen nicht zurecht. Und so wurde die Ampel wieder abgebaut und das alte System fortgeführt.“