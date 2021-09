Einigung in letzter Minute : Ganztagsplatz für jeden Grundschüler

Eine Schülerin erledigt ihre Hausaufgaben in der offenen Ganztagsschule. Foto: Lothar Berns Foto: Berns, Lothar (lber)

Düsseldorf Ab dem Schuljahr 2026/27 haben Erstklässler einen Rechtsanspruch auf Übermittagsbetreuung. Der Bund will sich zu 70 Prozent an den Kosten beteiligen. Die Reaktionen in Nordrhein-Westfalen fallen dennoch gemischt aus.

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Bialdiga und Jan Drebes

Jedes Kind, das in Deutschland ab dem Jahr 2026 eingeschult wird, hat einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Dem entsprechenden Gesetz stimmte der Bundestag am Dienstag zu. Die noch ausstehende Zustimmung im Bundesrat gilt als Formsache, nachdem Bund und Länder sich am späten Montagabend nach langem Streit über die Finanzierung einigen konnten.

„Die Einigung im Vermittlungsausschuss kam in letzter Minute und ist dennoch ein gutes Signal für die Familien bei uns in NRW“, sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP). Es gebe nun endlich Klarheit und Sicherheit, sowohl für die Familien als auch für die Kommunen und das Land, besonders hinsichtlich der finanziellen Ausgestaltung. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) erklärte: „Gerade Familien mit jüngeren Kindern brauchen ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot auch am Nachmittag.“ Dies sei ein wichtiger Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch für bestmögliche Bildung von Beginn an.

Info Mehr Plätze in NRW - aber noch nicht genug Mittel Von 2022 an gibt die Landesregierung nach eigenen Angaben mit 602 Millionen Euro jährlich rund 32 Prozent mehr aus für den Ganztag als 2017. Plätze Die Zahl stieg um 47.000 auf 354.670, die seit 1. August 2021 zur Verfügung stehen. 80 Prozent der Schüler dürften laut Landesregierung Bedarf haben.

NRW steht damit eine Herkulesaufgabe bevor. Aktuell stehen der Landesregierung erst für etwas mehr als 50 Prozent der Grundschüler Plätze zur Verfügung. In vielen anderen Schulen übertrifft der Bedarf der Eltern das Angebot an Plätzen bei weitem. Im Unterschied zu den vielen Nachbarländern, in denen es Ganztagsschulen gibt, bleibt die Übermittagsbetreuung in Deutschland aber auch in Zukunft freiwillig. Verbindliche Qualitätsstandards für die Betreuung gibt es bisher nicht. Gebauer versicherte, neben dem benötigten quantitativen Ausbau werde auch die Qualität der Angebote gleichermaßen berücksichtigt.

Für die Einigung von Bund und Ländern hatte sich am Montagabend insbesondere der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eingesetzt. Auch die SPD reklamierte den Erfolg für sich: „Entscheidend ist, dass die Einigung noch gelungen ist. Dafür hat sich neben meiner Fraktion insbesondere Olaf Scholz engagiert“, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich unserer Redaktion. Die Ganztagsbetreuung sei ein zentrales Versprechen der SPD aus dem vorherigen Wahlprogramm.

Der Bund wird sich nun zu 70 Prozent an den Ausbaukosten für den Ganztag beteiligen und nicht wie ursprünglich vorgesehen lediglich zu 50 Prozent. Die Investitionen des Bundes belaufen sich auf bis zu 3,5 Milliarden Euro. Zusätzlich gibt es einen Zuschuss zu den Betriebskosten von 1,3 Milliarden Euro ab 2030, der mit einer niedrigeren Summe 2026 einsetzt.

Die Kommunen als Schulträger reagierten am Dienstag eher skeptisch. Der Landkreistag wies daraufhin, dass mehr als die Hälfte der Finanzierung noch offen sei. „Das ist ein gewaltiger Kraftakt für alle Beteiligten“, sagte auch Helmut Dedy, Geschäftsführer des NRW-Städtetags. Um die Betreuungslücke zu schließen und den Rechtsanspruch zu erfüllen, brauche es schätzungsweise rund 260.000 neue Betreuungsplätze im Land. Die Pläne seien noch lange nicht durchfinanziert: „Diese Lücke muss das Land schließen und darf die offene Rechnung nicht bei den Kommunen abladen. Hier gilt das Prinzip ‚Wer bestellt, bezahlt‘; das Land ist also in der Pflicht.“

Außerdem werde es für die Städte äußerst schwierig, qualifiziertes Personal für die vielen neuen Ganztagsangebote zu finden. „Ich bin nicht sicher, ob es gelingt, überall rechtzeitig den Bedarf an Ganztagsbetreuung in der gewünschten Qualität zu erfüllen“, dämpfte Dedy die Erwartungen. Erforderlich sei eine Ausbildungsoffensive des Landes in großem Stil für gut ausgebildetes zusätzliches Personal. Auch der Lehrerverband VBE in NRW forderte angesichts des Erzieher- und Lehrermangels mehr Personal.

Die Freie Wohlfahrtspflege NRW hingegen begrüßte die Einigung von Bund und Ländern. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung könne „eine wesentliche Verbesserung der Bildungs- und Entwicklungschancen auch für benachteiligte Kinder“ sein, sagte der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege NRW, Frank Johannes Hensel. Die Organisation ist Träger der meisten offenen Ganztagsgrundschulen in NRW.

