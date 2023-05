Irland Die Ponys der Piratenkönigin

Hier oben also soll sie sich versteckt haben – Grace O‘Malley, die Königin der Piraten. Die Berge hinter den dunklen Wassern des Lough Corrib sind an diesem späten Morgen wolkenlos. Friedlich liegt der größte See der Republik Irland unter einem raren vergissmeinnichtblauen Himmel. Auf der „Isle of Innisfree“ fühlen sich die Passagiere heute ganz und gar nicht wie im Fahrwasser von sturmgepeitschten Piratenschiffen. Geruhsam tuckert das Ausflugsboot der Heimat der mythischen Freibeuterin entgegen. Gráinne Mhaol, wie die Iren ihre Königin der See von Connemara nennen, soll mit dem Bergland im Rücken ihre Raubzüge entlang der Küste unternommen und den Eroberungsgelüsten der Engländer jahrzehntelang die Stirn geboten haben.