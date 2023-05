Fossiliensuche an der Küste von Yorkshire Schätze der Urzeit

Wir streifen weiter. Der Blick schweift über den weit geschwungenen Küstensaum. Gigantische Felswände, teils mehr als 100 Meter hoch, staffeln sich hintereinander. Wie kommen die Fossilien eigentlich an den Strand, Steve? „Die Küste ist dynamischen Kräften ausgesetzt. Was jetzt freistehende Felsen sind, war in grauer Vorzeit mal der Meeresboden. Der Tidenhub zwischen Ebbe und Flut ist gewaltig, etwa 15 Meter. Gerade bei schwerer See, wenn die Brecher gegen die Felswände krachen, fallen Blöcke mit den eingeschlossenen Fossilien heraus, werden im Meer zerteilt und später wieder an Land gespült.“ Allerdings passieren Erdrutsche auch scheinbar aus heiterem Himmel, durch ganz normale Witterungseinflüsse. Daher sollten Sammler niemals direkt am Sockel der Klippen suchen.