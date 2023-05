Niederlande Erlebniswochenende für die ganze Familie

Die Nächte verbringen wir in einem Tiny House im ­EuroParcs De Zanding in Otterlo, etwa 15 Autominuten von Arnheim entfernt. In der Variante für vier Personen ist das Häuschen gar nicht so klein, wie der Name vermuten lässt. Die Schlafbereiche lassen sich zur Freude des kletterbegeisterten Nachwuchses über Leitern erreichen. Zur Beruhigung der Eltern gibt es aber ein Schutzgitter zum Absichern. Neben den Tiny Houses stehen viele weitere Unterkünfte zur Wahl, für kleine und große Gruppen, vom Bungalow bis zum Glamping-Zelt. Gleich nebenan befindet sich zudem ein weiterer EuroParcs namens De Wije Werelt. Damit wird die Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten noch größer.