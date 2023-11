Lutherische Kirche Radevormwald Flötentöne und Gospelchor ergänzen sich wieder perfekt

Loben, Danken und Zuversicht standen im Mittelpunkt dieses gottesdienstlichen Konzertes. Mit jedem Halleluja wuchs die Sing- und Spielfreude. Die Zuhörer vermochten in der wunderschön violett beleuchteten Kirche je länger je mehr nicht ruhig zu sitzen, klatschten, summten, klopften und wippten dezent mit. Das lag nicht nur an den Arrangements, sondern vor allem an der dezent animierenden Schlagzeugbegleitung von Jonas Leppert und der vielseitigen Klavierbegleitung von Chorleiter Gerry Heldt. Auch die saubere Intonation und deutliche Artikulation beeindruckte die Zuhörer. Die projizierten Texte zum Mitlesen vertieften den Inhalt der Songs.