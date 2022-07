Frankreich : Provenzalischer Genuss unter azurblauem Himmel

Der alte Hafen von Saint-Raphaël lädt zum Flanieren ein. Foto: Thomas Sbikowksi

Das einstige Fischerdorf Saint-Raphaël hat sich zum schicken Seebad gewandelt. Der Hafenort Saint liegt zwischen Cannes und Saint-Tropez an der Côte d‘Azur im französischen Département Var.

An diesem Morgen sind die Türen der Fischhalle am alten Hafen von Saint-Raphaël schon vor acht Uhr weit geöffnet. Frische Doraden, Wolfsbarsche und Adlerfische liegen im Eisbett, einen Stand weiter schneidet eine Fischersfrau gerade zwei großzügige Filets vom ganzen Thunfisch. Vorwiegend Einheimische kaufen hier bei den örtlichen Fischern die Zutaten für ihr Abendessen und halten gerne ein kurzes Schwätzchen, auch einige Urlauber blicken neugierig in die Auslagen. Vor der neuen Markthalle legt gerade noch ein letztes Fischerboot an. Jean Romeo war in dieser Nacht wieder unterwegs und lädt seinen Fang aus. „Das ist zwar ein harter Job, aber ich kann mir nichts anderes vorstellen“, brummt er und zeigt stolz auf sein graues Boot. „Seit 16 Jahren bin ich selbstständig und habe mein eigenes Unternehmen.“ Mit einem kurzen Nicken beendet er das kurze Gespräch, wuchtet die Kisten an Land und macht sich auf den Weg zu den Restaurants der Stadt, in denen sein Fisch am Abend serviert wird.

Der Hafenort Saint-Raphaël liegt zwischen Cannes und Saint-Tropez an der Côte d‘Azur im französischen Département Var. Die Altstadt rund um die romanische Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert, gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden mit dem aufkommenden Tourismus hübsche Belle-Epoque-Villen, von denen noch rund 70 Gebäude erhalten sind. Heute flanieren Urlauber und Einheimische rund um den alten Hafen oder entlang der Promenade bis nach Santa Lucia, wo unzählige Luxusyachten und Segelboote im Hafen liegen. „Einen Abstecher lohnt das Künstlerviertel um die Rue du Safranié mit den zahlreichen Ateliers“, empfiehlt Stephane Joulin, der im örtlichen Kulturzen­trum arbeitet und in Trier geboren wurde. „Den schönsten Ausblick gibt es wenig weiter vom Turm der romanischen Kirche, die über das kostenlos zu besichtigende Archäologie-Museum zugänglich ist.“ Film-Fans besuchen das neue Louis de Funès-Museum, Entspannung ist an den zahlreichen Sandstränden direkt in Saint-Raphaël und im angrenzenden Fréjus angesagt.

Info Saint-Raphaël Anreise Mit dem Auto sind es 1200 Kilometer ab Düsseldorf. Für eine Zwischenübernachtung bietet sich die hübsche Stadt Dijon an. Flüge nach Nizza gibt es beispielsweise bei Eurowings oder Condor ab 150 Euro. Informationen Tourist Information Saint-Raphaël 26 place Sadi Carnot 83700 Saint-Raphaël www.ville-saintraphael.fr Department Var www.visitvar.fr Region Esterel Côte d'Azur www.esterel-cotedazur.com Französische Zentrale für Tourismus www.france.fr

Aktivurlauber sind in der Region ebenfalls bestens aufgehoben, denn vor den Toren der Stadt lädt das leuchtend rote Estérel-Gebirge zum Wandern ein. Eine aussichtsreiche Tour verspricht der Küstenwanderweg, der sich vom mondänen Yachthafen Santa Lucia aus rund acht Kilometer über Treppen und Felsen bis nach Agay windet. Festes Schuhwerk ist hilfreich, für Abkühlung sorgt das erfrischende Mittelmeer, dessen Wellen hier in kleine Sandbuchten rollen. Das vulkanische Gebirge im Hinterland bietet zahlreiche Strecken für Wanderer und Mountainbiker, die zerklüftete Küste entdecken Urlauber am besten bei einem Ausflug mit dem Katamaran oder Kajak vom Wasser aus.

Jean Romeo ist in dritter Generation Fischer in Saint-Raphaël. Foto: Thomas Sbikowski

Und wenn der Wind am Nachmittag auffrischt, zieht es die Kitesurfer und Segler hi­naus aufs Meer. Im Hafen von Saint-Raphaël starten zudem verschiedene Schnorchel- und Tauchausflüge, die hier eine lange Tradition haben. Bereits 1934 wurden in der Region die erste Tauchausrüstung vorgestellt und ein Unterwasserclub gegründet, noch heute gibt es entlang der unter Schutz stehenden Küstenabschnitte neben Schiffswracks eine interessante Unterwasserwelt zu sehen.