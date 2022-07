Landesweiter Protest in den Niederlanden : Hunderte Landwirte blockieren Großlager von Supermärkten

Landesweiter Protest in den Niederlanden

Amsterdam Die niederländische Regierung ordnet eine drastische Reduzierung von Schadstoffen an. Für viele Bauern bedeutet das den Bankrott. Mit Treckern und Heuballen setzen sie sich zur Wehr und protestieren vor Großlagern von Supermärkten. Das führt zu Versorgungsengpässen.

In den vergangenen Wochen hatten Bauern mehrfach auch gewalttätig gegen die Auflagen zur Reduzierung des Stickstoff-Ausstoßes protestiert, nun haben die niederländischen Bauern ihre Protestaktionen gegen die geplanten Umweltauflagen auch auf Supermärkte ausgedehnt. Mit Treckern und Heuballen blockierten hunderte Landwirte am Montag, den 4. Juli 2022 die Zufahrten zu Großlagern der Supermärkte. Mehr als 20 Distributionszentren der großen Supermarktketten waren betroffen, darunter die Marktführer Albert Heijn und Jumbo, aber auch Coop, Plus, Aldi und Lidl bekamen die Wut der Bauern zu spüren.