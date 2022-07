Ratgeber Reise : Welche Regeln Sie auf Tierbeobachtungstouren beachten sollten

Düsseldorf Umbestritten: Tierbeobachtungen haben im Tourismus ihren besonderen Reiz. Aber es gilt auch spezielle Vorsichtsmaßnahmen und Regeln zu beachten. Wir haben die wichtigsten zusammengestellt.

In kleinen Gruppen mit circa 15 Teilnehmenden geht es je nach Reise an die Küste, an einen See, einen Teich, auf Felder, Wiesen oder in den Wald. Eigentlich ist man den ganzen Tag in der Natur und an der frischen Luft. Stets mit dabei: ein kundiger Reiseleiter.