Vorsorge-Serie : Wenn der Partner stirbt

Service Düsseldorf Der Tod des Partners ist ein schwerer Schlag. Je nach Alter zahlt die Deutsche Rentenversicherung kleine und große Witwenrenten an die Hinterbliebenen. Bei der Wieder-Heirat gibt es ein Startkapital.

Große Witwenrente Sie beträgt 55 Prozent der letzten Rente des verstorbenen Partners und wird grundsätzlich bis zum Lebensende des Hinterbliebenen gezahlt, so lange er nicht erneut heiratet. Anspruch auf die große Witwenrente haben Sie, wenn Sie 47 Jahre und älter sind. Oder wenn Sie erwerbsgemindert sind. Oder wenn Sie ein Kind erziehen, das noch keine 18 Jahre alt ist.

Erziehungsrente Was viele nicht wissen: Auch Geschiedene können Anspruch auf eine Versorgung haben. Die Rentenversicherung zahlt eine Erziehungsrente, wenn der Hinterbliebene ein minderjähriges Kind erzieht, nicht wieder geheiratet hat und die Ehe ab Juli 1977 geschieden wurde. Die Höhe entspricht einer vollen Erwerbsminderungsrente.

Wann beginnt die Zahlung? Um den Hinterbliebenen den Übergang zur Witwenrente zu erleichtern, zahlt die Rentenversicherung für den Sterbemonat und in den drei folgenden Monaten noch die volle Versichertenrente des Verstorbenen. In dieser Zeit werden auch eigene Einkommen der Witwe nicht angerechnet. Erst ab dem vierten Monat nach dem Tod beträgt die Witwenrente nur noch 55 Prozent der Versichertenrente.

Was ist, wenn der Partner vor dem 65. Geburtstag gestorben ist? Dann wird die Witwenrente um einen Abschlag gekürzt. Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent für jeden Monat, der dem Verstorbenen zum 65. Geburtstag fehlt. Es gibt aber eine Obergrenze: Maximal liegt der Abschlag bei 10,8 Prozent.

Was passiert, wenn ich wieder heirate? Wenn Sie als Witwe oder Witwer wieder heiraten, fällt die Witwenrente weg, betont die Rentenversicherung. Allerdings nicht einfach so: Sie haben Anspruch auf eine kleine Rentenabfindung als Startkapital in die neue Ehe. Bei der kleinen Witwenrente wird der noch nicht verbrauchte Rest-Rentenbetrag ausgezahlt. Bei der großen Witwenrente gibt es grundsätzlich zwei Jahresbeträge.