Online-Partnervermittlung : Hohe Parship-Kosten bei Widerruf – EuGH stärkt Verbraucherin den Rücken

Luxemburg Online-Dating ist bei vielen beliebt, zu den großen Plattformen zählt Parship. Doch welche Kosten werden fällig, wenn man fristgerecht eine Premium-Mitgliedschaft widerruft? In einem konkreten Fall hat der Europäische Gerichtshof jetzt Verbraucherrechte gestärkt.

Die Firma durfte erbrachte Leistungen während der Widerrufsfrist von 14 Tagen nur zeitanteilig in Rechnung stellen und nicht den Großteil des Preises für ein Jahresabo verlangen, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag in Luxemburg entschied. Der Fall dürfte wegweisend für Hunderte weitere beim Amtsgericht Hamburg sein. (Rechtssache C-641/19)