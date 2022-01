Frag mich alles! : Ihre Fragen an Hebamme Theresa - schreiben Sie uns!

Ihre Fragen an Hebamme Theresa - schreiben Sie uns!

Theresa Ebbinghaus ist Hebamme in Düsseldorf Foto: Simone Horn Photography

Düsseldorf Wie schütze ich mein Baby vor Corona? Ist es normal, wenn das Kind plötzlich weniger trinkt? Und was ist der schlimmste Moment bei einer Geburt? Hebamme Theresa beantwortet Ihre Fragen. Schreiben Sie uns oder seien Sie live dabei.

Wenn Babys sprechen könnten - dann wäre das wahrscheinlich nicht nur total niedlich und lustig, sondern auch extrem hilfreich. „Was hat es nur?“ ist vermutlich die Frage, die Eltern, Geschwistern, Großeltern und sonstigen Bezugspersonen in den ersten Monaten am Häufigsten durch den Kopf geht. Wie nützlich es wäre, könnten wir alle die Sprache der Babys verstehen!

Zum Glück gibt es Expertinnen für dieses Thema - und ja, es sind meistens Frauen. Eine, die die Sprache der Babys spricht, ist Theresa Ebbinghaus, Hebamme aus Düsseldorf . Und am Montag (31. Januar 2022) hilft sie ein bisschen beim Übersetzen.

Bei „Frag mich alles!“ stellt sich Hebamme Theresa Ihren Fragen im Livestream. Egal, ob Sie eine konkrete Frage zu Ihrem Säugling umtreibt oder Sie einfach immer schon mal wissen wollten, welchen Teil einer Geburt selbst eine Hebamme - Hand aufs Herz! - ein bisschen eklig findet: Schreiben Sie uns bis Sonntag (30. Januar) an aufwacher@rp-online.de . Keine Frage ist tabu.

Sie können Ihre Frage auch persönlich stellen. Am 31. Januar gehen wir um 16.30 Uhr live mit Hebamme Theresa. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und hören Sie direkt die Antwort. Den Link zum Livestream finden Sie kurz vorher hier. Die Highlights gibt es ab Samstag (5. Februar 2022) in unserem NRW-Podcast Aufwacher.