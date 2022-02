Was das Baby am Anfang braucht : Warum bei der Erstausstattung weniger mehr ist

Lilian Nowak mit einer Auswahl der Dinge, die in eine Erstausstattung gehören, etwa Strampler und Bodys. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Hebamme Lilian Nowak erklärt angehenden Eltern beim Evangelischen Familienbildungswerk, was Babys in den ersten zwei bis drei Monaten an Kleidung oder Pflegeprodukten brauchen. Darum ist ihre Liste überraschend kurz.