Stadtplanung in Düsseldorf : Büroprojekt in Unterbilk bekommt neuen Namen

Büroprojekt in Unterbilk bekommt neuen Namen

Stadtplanung in Düsseldorf

Das Bürohochhaus entsteht in Unterbilk in der Nähe des Stadttors. Foto: Pandion AG

Düseldorf Das Neubauprojekt „Rise“ der Pandion AG wurde in „Officehome“ umbenannt. Es soll voraussichtlich 2025 fertiggestellt werden, etwas später als ursprünglich geplant.

Eines der aktuell prominentesten Büro-Neubauprojekte der Landeshauptstadt nimmt derzeit in Unterbilk weiter Form an – unter einem neuen Namen. Der Kölner Projektentwickler Pandion teilte jetzt mit, dass das Hochhaus „Officehome“ bis Mitte 2025 fertiggestellt werden soll. Bisher war der Neubau in Düsseldorf unter dem Projektnamen „Pandion Rise“ bekannt; ursprünglich war eine Fertigstellung Ende 2023 angepeilt worden.