Work-Life-Balance : Teilzeit gut durchrechnen

Weniger arbeiten? Wer würde das nicht gerne tun? Aber eine Reduzierung der Arbeitszeit bedeutet meist weniger Lohn und auch die Rente wird geringer ausfallen. Darum sollte vor der Entscheidung auf ein paar Details geachtet werden.

Mehr Freizeit, weniger Arbeit – viele Beschäftigte lässt diese Vorstellung von Teilzeit träumen. Jutta Rump beobachtet hier einen Paradigmenwechsel. In der Vergangenheit, so die Professorin am Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) in Ludwigshafen, sei es eher um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gegangen. Klassischerweise hätten Frauen in Westdeutschland, die sich um ihre Kinder kümmerten,

50 Prozent gearbeitet und meist nur am Vormittag. Diese Fälle gebe es zwar nach wie vor, jetzt komme Teilzeit aber prinzipiell für die gesamte Belegschaft in Betracht. „Wer heute Teilzeit wählt, muss nicht unbedingt in einer bestimmten Lebenssituation sein, sondern will sich einfach wohler fühlen“, sagt Rump. Es gehe eher um eine Balance zwischen Beruf und Privatleben.