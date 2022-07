Dicke Luft im Büro : So gehen Sie am besten mit schwierigen Kollegen um

So gehen Sie am besten mit schwierigen Kollegen um

Düsseldorf Im Büro treffen die verschiedensten Persönlichkeitstypen aufeinander. Das kann schnell Reibungspunkte geben. Wie Sie am besten mit Kollegen umgehen, mit denen Sie nicht auf einer Wellenlänge sind, verraten wir hier.

Büros sind im Idealfall ein bunt gemischter Haufen an Persönlichkeiten. Für die Arbeit ist das häufig von Vorteil, denn verschiedene Charaktere bringen auch unterschiedliche Perspektiven ein und die können sehr bereichernd sein.

Zwischenmenschlich kann dies allerdings zum Problem werden. Denn das, was dem einen normal erscheint, findet der andere gewöhnungsbedürftig. Und so müssen die verschiedenen Menschen in einem Büro erst lernen, miteinander umzugehen.