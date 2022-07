Vorschlag von Sigmar Gabriel : So reagieren Gewerkschaften und Arbeitgeber auf Ruf nach 42-Stunden-Woche

Düsseldorf Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat angeregt, die Wochenarbeitszeit zu erhöhen. Beim Deutschen Gewerkschaftsbund kommt das gar nicht gut an.

Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Restaurants schließen, an den Flughäfen bilden sich riesige Warteschlangen, und Handwerker sind auf Monate ausgebucht. Während sich die Lage für Verbraucher immer weiter verschlechtert, ist die Politik noch unentschlossen, was sie dem entgegensetzen soll. Aus der Wirtschaft werden die Rufe nach einer Arbeitszeitverlängerung und einem späteren Renteneintritt laut. Zuletzt hatte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, eine 42-Stunden-Wochen vorgeschlagen. Nun legte der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel nach: „Wollen wir Menschen nicht lieber wieder mehr verdienen lassen, indem wir etwas länger arbeiten?“, fragte er in der „Bild am Sonntag“.