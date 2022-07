Promotion : Nebenberuflich zum Doktortitel

Wer bereits fest im Berufsleben steht und trotzdem noch promovieren möchte, muss über mehrere Jahre viel Freizeit dafür investieren. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Er ist für viele Menschen wichtig für Karriere und Ego. Doch nicht jeder kann nach dem Studium einige Jahre für die Vollzeitpromotion anschließen. Wie man den Doktortitel auch als Berufstätiger erwerben kann.

Von Patrick Peters​

Laut dem Mikrozensus hatten im Jahr 2019 insgesamt 862.000 Deutsche einen Doktortitel inne. Das entspricht einem Anteil von 1,2 Prozent der Bevölkerung. Eine Statistik zeigt, in welchen Fächern der Anteil der Titelträger besonders hoch ist: Bei den Medizinern promovieren jährlich rund 6300 Akademiker, heißt es in einer Analyse des Zentrums für Hochschulforschung CHE von 2019. Es folgen Biologen und Chemiker mit jeweils mehr als 2000 Promotionen pro Jahr, dann Physiker, Maschinenbauer und Juristen. In der Biologie schließen sogar rund 90 Prozent aller Masterabsolventen auch noch eine Promotion ab. „Gerade in den klassischen Naturwissenschaften und der Humanmedizin scheint die Promotion noch immer als inoffizieller Regelabschluss zu gelten“, heißt es.

Aber auch in vielen anderen Bereichen gilt der Doktortitel als Ausweis besonderer Kompetenz, Disziplin und Qualität. Das kommt in der Wirtschaft gut an. So war im Jahr 2019 jedes dritte Vorstandsmitglied der damals noch 30 Dax-Konzerne promoviert. Es dominierten dabei die Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler. Auch fürs Gehalt ist das förderlich, wie das Portal gehalt.de schon 2019 zeigte. Über alle Fächer und Berufe hinweg beträgt der Gehaltsunterschied zwischen Bachelor und Promotion ganze 12.907 Euro und damit über 30 Prozent.

„Die Karriere- und Verdienstaussichten steigen in vielen Berufen durch eine Promotion deutlich. Das bietet sich auch dann noch an, wenn man bereits einige Jahre im Beruf ist und den nächsten Schritt plant. Zugleich sind die fachlichen und zeitlichen Anforderungen hoch. Und wer nicht direkt im Anschluss an sein Studium die Doktorarbeit schreiben kann oder will, muss es neben der beruflichen Tätigkeit machen. Das erfordert eine genaue Planung und echte Lust an der wissenschaftlichen Tätigkeit“, sagt Tim Eichler von der Wissenschaftsberatung Schreibmentoren aus Münster. Er berät Studierende unter anderem bei der Strukturierung und Durchführung ihrer Promotionsvorhaben und hat selbst seine Doktorarbeit nebenberuflich als Führungskraft in der Sicherheitsindustrie geschrieben.

Wichtig seien vor allem Disziplin und Selbstorganisation, um den Prozess durchzustehen. „Wir sprechen durchschnittlich von drei bis vier Jahren intensiver Arbeit, die bei nebenberuflich Promovierenden vorrangig am Feierabend, am Wochenende und im Urlaub stattfindet. Das darf man nicht unterschätzen. Eine genaue Vorbereitung der Kapazitäten und Abläufe ist das A und O, um die gesteckten Ziele innerhalb der jeweiligen Zeitfenster zu erreichen und die mehrjährigen Vorgaben mit der eigenen Lebenssituation zu vereinbaren“, sagt Eichler.

Nebenberuflich Promovierende haben dabei eine hohe Flexibilität. Die Fernuniversität Hagen stellt heraus, dass eine Promotion als eigenständige wissenschaftliche Arbeit nicht ortsgebunden durchgeführt werden muss. Das gelte vor allem für die externe Promotion, wenn der Weg zum Doktortitel ohne Anstellung an der Universität verläuft. Zugleich sollten aber auch externe Promovierende, die beruflich anderweitig eingebunden sind, einen regelmäßigen persönlichen Austausch mit der Doktormutter oder dem Doktorvater und Kollegen, die in verwandten Gebieten vor Ort tätig sind, pflegen.

Eine Sonderform stellt der Doctor of Business Administration (DBA) dar. Er entspricht dem höchsten Grad der universitären Managementausbildung und ist der nächsthöhere Abschluss nach dem Master of Business Administration (MBA). Aufgrund der Gleichstellung mit dem angelsächsischen Titel „Ph.D.“ (englisch: „Doctor of Philosophy“) als der wissenschaftliche Doktorgrad in fast allen Fächern und der höchste Abschluss des Postgraduiertenstudiums dürfen DBA-Titelträger den hoch angesehen „Dr.“ vor dem Namen tragen. Das Programm findet in der Regel berufsbegleitend statt.