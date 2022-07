Kommunikation : Emojis im Firmenchat – in Ordnung oder unangebracht?

Emojis können die digitale Kommunikation im Beruf vereinfachen – aber auch zu Missverständnissen führen. Foto: dpa-tmn/dpa-infografik GmbH

Mal ein lächelndes Gesicht, mal ein wütendes oder gar mit vor Lachen tränenden Augen: Zunehmend wird bei der Arbeit digital per E-Mail oder Messenger kommuniziert. Aber gehören Smiley und Co. dazu?

Von Johannes Boldt​

Da fliegen Herzchen und Blumensträuße, gelbe Däumchen zeigen nach oben oder rollende Augen drücken Unmut aus: Spätestens seit der Corona-Pandemie und der immer mehr verbreiteten Arbeit im Homeoffice gehört für viele die digitale Kommunikation mit den Kollegen zum Job dazu. Dabei werden auch gerne Emojis verwendet. Die sollen in firmeninternen Messenger- und Chatprogrammen dabei helfen, Emotionen, Wünsche oder Anmerkungen zu verstärken und somit zum Teil Mimik und Gestik zu ersetzen. Während das in der Regel natürliches Verhalten ist, ist der angemessene Einsatz von Emojis häufig ein Balanceakt. Wie viel braucht es, wann ist es zu viel?

Eine im März 2022 veröffentlichte Studie der Coller School of Management in Tel Aviv zeigt, dass der Einsatz von Emojis und Bildern in E-Mails und Chats eine Person weniger überzeugend und einfluss-

reich wirken lassen kann. Die Forschungsgruppe fand in einem Experiment heraus, dass Menschen, die in der Lage sind, sich verbal ausreichend zu artikulieren und dabei auf visuelle Unterstützung durch Emojis verzichten können, mehr Macht zugesprochen bekamen.

„Untersuchungen zeigen, dass visuelle Botschaften oft als Signal für den Wunsch nach sozialer Nähe interpretiert werden“, so Co-Studienautorin Elinor Amit. Weniger mächtige Menschen würden sich demnach mehr soziale Nähe wünschen als einflussreichere.

Sollten Menschen, die Wert darauf legen, Macht zu signalisieren, also eher auf Emojis verzichten? Die Karriereberaterin Anne Forster-Berger sieht das nicht ganz so streng. Ihrer Einschätzung nach machen sich insbesondere Führungskräfte durch die Verwendung von Emojis nicht schwächer. „Ich finde, sie wirken vor allem nahbarer“, meint sie.

Auch der Kommunikationstrainer Peter Rach verweist auf die positiven Seiten der kleinen Symbole: „In einem Chat sieht man meine Körperhaltung und Mimik nicht. Ein Emoji hilft beim Transport von Informationen.“ Anne Forster-Berger schränkt aber ein: Es bestehe ein gewisses Risiko, dass die Vielzahl von Emojis zu Missverständnissen führen könnte. „Nicht jede Funktion eines Emojis oder Smileys ist den Menschen bekannt.“ Eine goldene Regel lautet daher: Es gibt auch in der digitalen Welt einen Unterschied zwischen lockeren Gesprächen mit Kollegen und offiziellen Gesprächen zwischen Führungsebene und Beschäftigten. Im Rahmen von schwierigen Gesprächen sieht die Karriereberaterin auch zukünftig keine Emojis.

In vielen Unternehmen wird Peter Rach zufolge ohnehin bewusst eine gewisse Distanz gewahrt. Man müsse sich also immer fragen: Wie weit ist mein Chef von mir entfernt? „Es kommt vor allem auf das Medium an, über das kommuniziert wird“, sagt der Kommunikationstrainer. Handelt es sich um ein eher konservatives Medium wie die klassische E-Mail oder um einen Messenger-Dienst wie Slack oder Microsoft Teams?

Darüber hinaus ist der Einsatz von Emojis zum Teil auch eine Frage des Alters. Nicht alle Generationen am Arbeitsmarkt sind mit Chats, Messengern und Emojis aufgewachsen und bewegen sich im Pool der Symbole so unbeschwert wie jüngere Beschäftigte. „Der Einsatz kam ja erst mit der Nutzung von Smartphones richtig in Schwung“, sagt Anne Forster-Berger.