Arbeitsrecht : Kurzfristig Schichtbetrieb anordnen

Erst gibt es Lieferverzögerungen, dann muss der Auftrag ganz schnell fertig werden – am besten im rund um die Uhr laufenden Betrieb. Aber darf der Arbeitgeber so einfach auf Schichtdienst umstellen?

„Wenn ich einen Arbeitsvertrag habe, der im Prinzip nur festlegt, dass ich 40 Stunden pro Woche arbeite und dass sich meine Arbeitsleistungen nach den betrieblichen Erfordernissen richtet, dann hat der Arbeitgeber das Weisungsrecht, auch Schichtarbeit anzuordnen“, sagt Markowski. Das falle unter die klassischen Inhalte des Direktionsrechts, das in Paragraf 106 der Gewerbeordnung geregelt ist. Der Arbeitgeber müsse aber auch auf berechtigte Belange von Arbeitnehmern Rücksicht nehmen. Wer wissen will, ob der Arbeitgeber nun Schichtarbeit anordnen darf, sollte also zuerst in seinen Arbeitsvertrag gucken.