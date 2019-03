Fahrbericht: Audi A6 Avant: Viel mehr als ein Dienstwagen

Das fällt auf Der lange als „König des Dienstwagens“ verschrieene A6 poliert sein Image spürbar auf. Der Avant Kombi hat mit bis zu 240 PS nicht nur einiges unter der Haube, auch optisch kommt er nun sportlicher daher als sein Vorgänger.

Der Innenraum überzeugt durch etwas mehr Platz sowohl im Fond als auch auf der Rückbank, ebenso der Kofferraum, der im Vergleich zum Vorgänger aber nicht gewachsen ist. Der Einstieg ist ziemlich tief, der Fahrer fällt regelrecht in den Sitz, hat dann jedoch ein Komfort-Gefühl wie auf der heimischen Couch. Genauso wie der Wagen selbst, wirkt auch das Cockpit elegant und aufgeräumt. Jedoch sind drei Bildschirme schon ziemlich viel des Guten und können schnell ablenken.

CO 2 -Ausstoß 156 g/km

So fährt er sich Ohne Zweifel: Wer den Audi A6 Avant fährt, ist gegen alle Widrigkeiten des Verkehrs gerüstet. Der Vierzylinder Turbobenziner dreht in sechs Sekunden von 0 auf 100 und macht dank des Allradantriebs, der Progressivlenkung und des präzisen Fahrwerks jede Fahrt zum Genuss. Der 1,8-Tonnen-Gleiter kommt erstaunlich agil in die Gänge. Das Fahrwerk des getesteten Audi A6 Avant 45 TFSI quattro ist allerdings betont hart. Das trübt den Fahrspaß aber nur selten.