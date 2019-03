Sicherheitsprobleme: 2018 mussten rund 3,5 Millionen Autos zurückgerufen werden

Berlin Die Zahl „3,5 Millionen“ lässt aufhorchen: 2018 wurden mehr Autos wegen Sicherheitsproblemen zurückgerufen, als Neuwagen zugelassen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ruft immer mehr Autos wegen sicherheitsrelevanter Mängel in die Werkstatt. Wie das Verkehrsministerium auf eine Anfrage der Grünen mitteilte, rief die Behörde vergangenes Jahr rund 3,5 Millionen Fahrzeuge wegen Sicherheitsproblemen zurück. 2012 waren es rund 800.000 Autos gewesen. Am häufigsten waren demnach Halter eines Mercedes betroffen: Fast eine Million Autos mit Stern mussten in die Werkstatt.