Vorhaben aus Koalitionsvertrag Führerschein mit 16 kommt vorerst nicht – das ist der Grund

Der ADAC würde den Führerschein schon mit 16 begrüßen - auch weil sich in den vergangenen Jahren die Ausbildungszeit für den Führerschein im Durchschnitt verlängert habe und so die Zeit für eine „intensive Begleitphase“ schrumpfe. Ohnehin seien junge Menschen neben dem Anfängerrisiko „jugendtypischen Fahrsituationen“ ausgesetzt, wie Fahrten in Gruppen. „Deswegen ist es richtig, dass der Lernzeitraum, also die Phase, in der junge Fahrer noch nicht allein unterwegs sind, verlängert wird.“