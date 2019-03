Neue Konzepte für Sicherheit im Auto: Der Sicherheitsgurt wird smart

In diesem Konzeptauto wird der smarte Sicherheitsgurt getestet (Archivbild). Foto: dpa-tmn/ZF

Friedrichshafen Der Sicherheitsgurt ist seit den 70ern der Lebensretter Nummer eins im Auto. Jetzt soll das Stück zusätzlich „intelligent“ werden und durch ein Zucken den Fahrer bei Gefahr warnen.

Intelligente Gurte und smarte Bildschirme gegen die Ablenkung des Fahrers hat der Autozulieferer ZF vorgestellt. Sie sind montiert in einem Forschungsfahrzeug, das im April auf der Messe Auto Shanghai enthüllt wird.

Eine wichtige Rolle bei der Sicherheitsentwicklung spielt nach wie vor der Gurt, der als Lebensretter Nummer eins gilt. Dabei setzt ZF auf leistungsstarke Elektromotoren, die im Notfall nicht nur wie bisher das System straffen sollen. Sie haben so viel Kraft, dass sie die Insassen in Sekundenbruchteilen in eine sicherere Position ziehen können.