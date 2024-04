Zum Jubiläum des VW-Klassikers Kleines Auto, große Liebe – Das sind Ihre Golf-Geschichten

Im Sommer 1982 fuhren wir für drei Wochen mit einem grünen Golf I, mit Borussenraute auf dem Heck, auf große Tour nach Torredembarra an die Costa Dorada in Spanien, rund 1500 Kilometer von Gladbach entfernt. Mit knapp 20 Jahren, Dachgepäckträger, Zelt, ein paar Klamotten und einem Fußball ging es los in den „Summer of 82“. Ferien, Freude, Freiheit, Freunde und feiern – was will man mehr am Meer? Passend zur Vorfreude wurde die Musik im Auto immer lauter. Der Wagen diente uns trotz der aufgebauten Unterkunft auf dem Campingplatz noch als Lagerfläche und sogar als zusätzlicher Schlafplatz, wenn es im Zelt mal zu voll wurde. Ein herrlicher Sonnenaufgang war immer inklusive. Auf der Rückfahrt kam nach der Fahrt durch die Serpentinen auf einmal schwarz-grauer Qualm aus dem Auspuff, und der Golf zog nicht mehr richtig an. Mit maximal 80 km/h konnten wir so ab Lyon nur noch über die Autobahn fahren und mussten ab und an Öl nachfüllen. Trotz defekter Zylinderkopfdichtung brachte uns das Auto aber sicher nach Hause – eine unvergessene Tour.

Ralf Langen, Mönchengladbach