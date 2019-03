Interview Markus Schümann: Warum sich der Umstieg lohnt

Für Experten steht außer Frage, dass die Erderwärmung gebremst werden muss. Im Jahr 2017 war die Konzentration an CO2 so hoch wie nie zuvor. Markus Schümann, Leiter der Stadtwerke Uelzen, erklärt, wie sich die Hansestadt auf die Elektromobilität vorbereitet.

In der Hansestadt Uelzen beispielsweise wurden Ende 2018 zehn neue Schnell-Ladesäulen – sogenannte Ultra Fast Charger mit 150 kW – errichtet. In einer vierwöchigen Testphase probierten ausgewählte Test-Nutzer jede einzelne Säule mit ihren E-Mobilen aus und überprüften gleichzeitig die Bedienbarkeit. Die Testergebnisse wurden zielgerichtet zur stetigen Verbesserung der neuen Ladeinfrastruktur genutzt. Initiator der neuen Schnell-Lader sind die Stadtwerke Uelzen.

Schümann: An unseren Ultra Fast Chargern stehen beispielsweise Wechselstrom (AC, bis zu 43 kW) und Gleichstrom (DC, bis zu 150 kW) zur Verfügung und wir stellen je Sitzung einen festgelegten Pauschalbetrag in Rechnung. Dieser beträgt 4,95 Euro pro AC-Ladung und 8,95 Euro je DC-Ladung, da bei der Schnellladung durchschnittlich eine höhere Strommenge je Session geladen wird. Unsere Analysen zeigen, dass je AC-Ladung durchschnittlich 12 kWh geladen werden. Damit kommt zum Beispiel ein BMW i3 100 Kilometer weit. Die Kosten je 100 Kilometer sind also nur etwa halb so hoch wie mit einem Benziner. Eine verbrauchsbasierte Abrechnung von DC-Ladungen ist derzeit aufgrund fehlender behördlicher Anerkennung der DC-Messtechnik noch nicht möglich. Das von uns genutzte Abrechnungsverfahren – ein Pauschalpreis je Ladung – ist konform mit dem Eichrecht. Sobald die behördlich anerkannte Messtechnik vorliegt, ist davon auszugehen, dass bundesweit alle Ladenetzbetreiber auf einen Preis je kWh umstellen werden und dann eine bessere Vergleichbarkeit vorliegen wird. Die Abrechnung je Session, unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch, stellt lediglich eine Übergangslösung dar, die wir und einige andere Ladenetzbetreiber anwenden.