Papst Franziskus hat entschieden : Erzbischof Stefan Heße bleibt trotz Pflichtverletzungen im Amt

Hamburg / Köln Papst Franziskus hat den Amtsverzicht des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße nicht angenommen. In seiner Zeit als ehemaliger Personalchef in Köln waren Heße im Missbrauchsgutachten elf Pflichtverletzungen vorgeworfen worden.

Rom hat gesprochen. Und Rom hat erneut vermeintliche Milde walten lassen. Nach Kardinal Reinhard Marx (67) wird nun auch der Hamburger Erzbischof Stefan Heße (55) im Amt bleiben können, nachdem beide zuvor ihren Rücktritt angeboten hatten. Gestern kam die Entscheidung aus Rom, dass der Heilige Stuhl „nach eingehender Prüfung“ der Dokumente für den fraglichen Zeitraum zwar Mängel in der Organisation und Arbeitsweise des Erzbischöflichen Generalvikariates sowie persönliche Verfahrensfehler Heßes festgestellt“ habe. Allerdings zeigte die Untersuchung nicht, dass diese „mit der Absicht begangenen wurden, Fälle sexuellen Missbrauchs zu vertuschen“.

Bereits vor einem halben Jahr hatte Hamburgs Erzbischof Heße dem Papst seinen Amtsverzicht angeboten. Ihm hatte das maßgebliche Missbrauchsgutachten des Strafrechtlers Björn Gercke in seiner Zeit in Köln insgesamt elf Fälle von Pflichtverletzungen bei der Aufklärung von Missbrauchstaten vorgeworfen. Stefan Heße, in Köln aufgewachsen, war im Erzbistum Generalvikar und zwischen 2006 und 2011 auch Leiter der Hauptabteilung Seelsorge-Personal. 2015 ernannte Papst Franziskus ihn zum Erzbischof von Hamburg.