Umbenennung von Kunst in Dresden : Einzug der Sprachpuristen im Museum

Politische Korrektheit Der Begriff fand größere Verbreitung erst in den 90er Jahren. Damals griffen ihn die politische Rechte und die Konservativen in den USA auf, um die Verwendung und vorgebliche Dominanz „politisch korrekter“ Sprache als Zensur und Einschränkung der Redefreiheit zurückzuweisen. Später griffen auch konservative Kreise in Europa das Schlagwort auf.

Cancel Culture Dies ist ein politisches Schlagwort, mit dem systematische Bestrebungen zum sozialen Ausschluss von Personen oder Organisationen bezeichnet werden, denen beleidigende, unanständige oder diskriminierende Aussagen beziehungsweise Handlungen vorgeworfen werden.