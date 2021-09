„Je suis Karl“ : Verlockung von rechts außen

In Christian Schwochows Drama spielt Jannis Niewöhner einen Rechtsterroristen, der mit viel Charme Gefolgsleute rekrutiert. Zwei Stunden großes Gegenwartskino.

Diese Spekulationen spielen für Vater und Tochter zunächst keine Rolle. Sie sind zu sehr mit den traumatischen Verlustschmerzen beschäftigt. Maxi fasst allen Mut zusammen, um sich dem Anblick des zerstörten Hauses zu stellen, und muss sogleich wieder vor aufdringlichen Paparazzi die Flucht antreten. Und dann steht plötzlich Karl (Jannis Niewöhner) vor ihr. Auch er hat Maxi erkannt und hilft ihr, die Verfolger abzuschütteln. Karl ist zugewandt, respektvoll, einfühlsam und er lädt Maxi auf einen Kaffee und wenig später zu einer Sommerakademie ein, wo junge Menschen aus ganz Europa ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen. Um auf andere Gedanken zu kommen, nimmt Maxi das Angebot an und reist nach Prag .

Was sie nicht ahnt und das Publikum jetzt erfährt: Es war Karl, der das Paket ausgeliefert und die Bombe gezündet hat. Der smarte Student ist Mitglied eines rechtsradikalen Netzwerkes, das auf paneuropäischer Ebene agiert. Der Anschlag ist Teil einer Strategie der Destabilisierung, an deren Ende der erhoffte Umsturz steht. Neben den verdeckten Terroraktionen versucht das Netzwerk mit wachsendem Erfolg auch eine rechtspopulistische Jugendbewegung aufzubauen. Die Sommerakademie in Prag erstrahlt als hipper Campus mit Gin-Verkostung, Konzerten und coolen Partys. Das identitäre Gedankengut wird unter dem Label „Re/Generation Europe“ diskret verpackt und über diverse Social-Media-Kanäle hinaus in die Welt getragen. Maxi lässt sich nach ihrer traumatischen Erfahrung vom positiven Vibe und Karls charismatischer Sexyness mitreißen.