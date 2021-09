2. Bundesliga : Terodde lässt Schalke in Paderborn jubeln – Dresden verpasst Punkt

Düsseldorf Schalke 04 hat dem SC Paderborn im Westduell der 2. Fußball-Bundesliga die erste Niederlage zugefügt. Außerdem verpasste Aufsteiger Dresden Zählbares, Rostock fuhr einen Sieg ein und bei Regensburg gegen Nürnberg ging es hoch her. Unsere Zusammenfassung.

SC Paderborn - Schalke 04 0:1 (0:0)

Für den Torjäger (63.) war es bereits der siebte Saisontreffer. Die Königsblauen kletterten mit zehn Punkten an die Spitzenteams heran, Paderborn (11) bleibt nach zuvor drei Siegen in Serie erster Verfolger von Jahn Regensburg.

Nach dem Seitenwechsel aber investierten die Gäste aus Gelsenkirchen mehr, das zahlte sich aus. Thomas Ouwejan (55.) scheiterte per Distanzschuss noch an Paderborns Keeper Jannik Huth. Nach starker Vorarbeit von Bülter stand dann aber Terodde goldrichtig und schob den Ball durch Huths Beine ins Tor.

Heidenheim - Dresden 2:1 (1:0)

Aufsteiger Dynamo Dresden hat in der 2. Fußball-Bundesliga die zweite Niederlage in Folge kassiert. Nach dem ausgezeichneten Saisonstart musste sich die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt beim 1. FC Heidenheim mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Tobias Mohr (5.) und Robert Leipertz (90.+1) trafen für den FCH um Coach Frank Schmidt, der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich war Chris Löwe (51.) gelungen.

Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1)

Hansa Rostock - SV Darmstadt 2:1 (1:0)

Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock hat den ersten Heimsieg in dieser Saison eingefahren. Die Mecklenburger erkämpften gegen Darmstadt 98 einen verdienten 2:1 (1:0)-Erfolg, die Mannschaft von 98-Trainer Torsten Lieberknecht wartet damit weiterhin auf den ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit.

Vor 15.000 Zuschauern gelang Lukas Fröde in der 86. Minute per Kopfball der Siegtreffer. Zuvor hatte John Verhoek das Team von Hansa-Coach Jens Härtel in der 19. Minute erstmals in Führung gebracht. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte der einwechselte Tobias Kempe, der in der 66. Minute einen an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter sicher für die Hessen verwandelte.