Musik-Festival : Die wichtigsten Infos zum Panama Open Air in Bonn

Die „Black Eyed Peas“ gehören zu den Headlinern beim diesjährigen Panama Open Air in Bonn. Foto: Katharina Wenisch

Bonn Nach einer Pause wegen Corona findet im Juli wieder das Panama Open Air in Bonn statt. Alles, was Sie zum Musikfestival wissen müssen in der Übersicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Panama Open Air in Bonn fand erstmals 2016 statt. Die Gäste waren damals unter anderem: Alle Farben, Claptone, Fritz Kalkbrenner und die 257ers. Nach einer coronabedingten Pause im Jahr 2021 wird das Panama Open Air in diesem Jahr wieder veranstaltet. Auf fünf Bühnen können sich knapp 10.000 Musik-Fans und Feierwütige auf mehr als 100 Bands, DJs und Solo-Künstler freuen.

Wann und wo findet das Panama Open Air statt?

Das Electronic Festival Panama Open Air findet vom 1. bis 2. Juli statt. Veranstaltungsort ist der Freizeitpark Rheinaue in Bonn. Die Parkanlage verfügt unter anderem über einen See zum Bootfahren, für das Festival werden fünf Bühnen und eine VIP-Area errichtet.

Wie viel kosten die Tickets und wo gibt es sie?

Tickets gibt es ab 69,90 Euro für ein Day Ticket am Freitag oder Samstag. Wer an beiden Tagen das Festival besuchen möchte, kauft sich am besten das Full Weekend Ticket für 99,90 Euro, das an beiden Festivaltagen gültig ist. Für ein exklusiveres Festival-Erlebnis können die VIP-Tickets sorgen. Diese gibt es ab 99,90 Euro für den Festival-Besuch am Freitag oder Samstag, ein VIP-Ticket für beide Tage kostet 149,90 Euro. Die Tickets sind in Phase 3 noch auf der der Festival-Website erhältlich.

Gibt es Camping beim Panama Open Air?

Nein, in diesem Jahr gibt es keine Camping-Möglichkeit auf dem Festival-Gelände in der Rheinaue. Allerdings bieten die Festivalveranstalter auf ihrer Homepage Übernachtungsmöglichkeiten in nahe gelegenen Hotels an.

Das Line-up beim Panama Open Air

Auf dem Panama Open Air werden mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler erwartet. Bisher haben die Veranstalter 45 Musikerinnen und Musiker bestätigt. Die Black Eyed Peas und Bastille sind als Headliner angekündigt.

Das bisherige Line-up im Überblick:

Freitag:

Bastille

Black Eyed Peas

DJ Snake

Alle Farben

David Puentez

Morten

999999999

Claptone

Kobosil

Meduza

Pappenheimer

Richie Hawtin

Alfred Heinrichs

Angie

AKS:ME

Fappe & Bru

Hillmann & Neufang

Jack Rush

Kid Simius

Stella Bossi

Tiefblau

Xamara

Samstag:

DaBaby

Acraze

Elderbrook

Gestört aber geil

Salvatore Ganacci

Sickick

Ann Clue

Artbat

Boris Brejcha

Fritz Kalkbrenner

Klaudia Gawlas

Marcel Dettmann

Carste´n

COEUS

Deniz Bul

Dominik Eulberg

Extrawelt

Jenni Zimnol

Kerstin Eden

Klanglos

Moritz Hofbauer

NUS

Schoonebeek

Theydream

Das Panama Open Air verdankt seinen Namen übrigens der Kinderbuchreihe „Oh wie schön ist Panama“ von Janosch. Dabei ist das Konzept hauptsächlich an das Erlebnis in der eigenen, heimischen Stadt angelehnt. So wollen die Veranstalter vermitteln, dass es Zuhause doch am schönsten ist.

(joko)