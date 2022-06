Film-Event am Rhein : Was man zum Open-Air-Kino in Düsseldorf wissen muss

Alltours Open-Air-Kino Premiere am Mittwoch Abend bei Mondschein. Foto: Anne Orthen Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Exklusiv Düsseldorf Der Aufbau des Open-Air-Kinos am Rhein in Düsseldorf beginnt Anfang des kommenden Monats. Zur Eröffnung gibt es einen echten Blockbuster. Was man zu Programm, Terminen und Vorverkauf wissen muss.

Das Open-Air-Kino am Rhein startet am 14. Juli mit einem Blockbuster in die Saison 2022: Als Eröffnungsfilm soll an diesem Abend das neueste James-Bond-Abenteuer „Keine Zeit zu sterben“ zu sehen sein. Danach wird es bis zum 14. August jeden Abend eine Vorstellung in dem Freiluftkino geben. Der Vorverkauf läuft ab sofort.

Corona-Beschränkungen wie im vergangenen Jahr sind nach Angaben des Veranstalters D.Live diesmal nicht vorgesehen. Die Eintrittspreise steigen um einen Euro auf 14 Euro (Normalpreis) plus Vorverkaufsgebühr. Titelsponsor des traditionsreichen Events ist weiterhin das Reiseunternehmen Alltours.

Im Vorjahr waren die Sitze im Schachbrettmuster verkauft worden, sodass zwischen den Besuchergruppen oder -paaren immer ein Mindestabstand gelassen werden konnte. Es war zudem ein aktueller Test oder Impfnachweis nötig. „Es war ein schwieriger Spagat zwischen der maximalen möglichen Sicherheit und dem Komfort“, sagt Sprecherin Annalena Mandrella. Umso größer sei nun die Vorfreude auf eine hoffentlich weitgehend unbeschwerte Saison.

Zum Vorverkaufsstart stehen fast alle Filme bereits fest, nur die Filme der Überraschungspremieren („Sneak Preview“) und der Joker Nights, bei denen die Zuschauer selbst abstimmen können, bleiben zunächst noch offen. Bei der Filmauswahl arbeitet das Open-Air-Kino inzwischen mit der Kinokette UCI zusammen, mit der es nun eine offizielle Kooperation gibt.

Der Düsseldorfer Freiluft-Klassiker „Mamma Mia“ gehört auch in diesem Jahr (22. Juli) zum Programm, dazu werden zahlreiche Blockbuster angekündigt; darunter „Downton Abbey 2“ (25. Juli), „The Batman“ (29. Juli) oder „House of Gucci“ (6. August). Insgesamt soll es in dieser Saison weniger Vorpremieren geben als in den vergangenen Jahren. Diese galten bei Filmfans jahrelang als ein Markenzeichen des Open-Air-Kinos.

Zu dem Event werden auch wieder eine Reihe von Gastronomieangeboten gehören. Der Beachclub, der unter der riesigen mobilen Leinwand aufgebaut wird, ist ebenfalls dabei; er startet wie die Kino-Saison am Donnerstag, 14. Juli. Montags bis mittwochs öffnet der Beach um 19 Uhr, Uhr, donnerstags bis sonntags bereits ab 16 Uhr. Man kann ihn auch losgelöst von den Kino-Vorstellungen besuchen.