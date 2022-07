Kinobesuche in Anzug und Abendkleid : Der Gentleminions-Trend erobert die Kinos

Die Minions setzen auch bei ihren Fanz einen Trend. Foto: AP/Illumination Entertainment

Zum neuen Minions-Film kleiden sich immer mehr junge Kinobesucher auch hierzulande sehr fein. Die Videoplattform Tik Tok hat diesen Trend hervorgebracht.

Von Nina Schwarzer

TikTok hat wieder einen Trend hervorgebracht. Die #Gentleminions erobern aktuell die Videoplattform und die Kinosäle. Der Trend vergrößert den Hype um die Minions, die kleinen, gelben Wesen aus dem „Ich – einfach Unverbesserlich“-Universum und führt zu verblüffender Kleiderwahl unter den jugendlichen Zuschauern.

Was tragen Sie eigentlich, wenn Sie ins Kino gehen? Meist steht wohl der Komfort im Vordergrund. Ein Pulli etwa und eine bequeme Hose. Verblüffend ist darum ein Trend, der auch in Deutschland zu beobachten ist: Jugendliche, die im Anzug oder Abendkleidern ins Kino gehen. Mit anderen Worten: Die #GentleMinions erobern die Kinos.

Zurückzuführen ist das auf die Videoplattform TikTok, auf der Benutzer Kurzvideos teilen. Und die finden wegen eines findigen Algorithmus schnell ein großes und interessiertes Publikum. Die Plattform wurde zum Ursprungsort des #Gentleminions-Trends. Jugendliche filmen sich, wie sie schick gekleidet in den Film „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ gehen. Dabei bringen sie oftmals sogar miniongelbe Bananen mit.

„Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ ist der fünfte Film des „Ich – Einfach unverbesserlich“-Universums. Waren die Minions zu Beginn nur die niedlichen Gehilfen des Superschurken Gru, haben sie sich schnell zu Fanlieblingen und Helden ihrer eigenen Filme entwickelt. Der aktuelle, zweite Minions-Film der Animationsfilmreihe für Kinder, zeigt, wie die gelben Wesen und der Bösewicht Gru in den siebziger Jahren zueinander fanden.

Die Minions finden in diesem Film aber nicht nur Gru, sie werden offensichtlich auch selbst gefunden – von einem jugendlichen Publikum, das ihre Kindheitshelden nicht vergessen hat: „Ich habe bis jetzt jeden Minions-Film im Kino geguckt; und den aktuellen hätte ich sowieso geguckt.“, sagt der 16-jährige Sebastian, der in Jackett und Fliege mit drei Freunden den Cinedom in Köln besucht. Dennoch wollte die Gruppe unbedingt beim Trend mitmachen. „Ein bisschen ist es wie Karneval, es macht einfach Spaß“, ergänzt Lotta.

Sebastian und seine Freunde wollen ihre Teilnahme am Trend nicht öffentlich posten. Es gehe ihnen darum, einen schönen Nachmittag zu haben – und der Trend mache das Kinoerlebnis eben besonders. Und so haben alle Jugendlichen im Cinedom ihre eigenen Beweggründe, um am Trend teilzunehmen. Manche Teilnehmer des Trends erzählen davon, dass es sie glücklich macht, auch damit zum Erfolg des Films beitragen zu können. Während andere einfach bloß Freude daran haben, die bekannten TikTok-Videos selbst zu reproduzieren.

Im Laufe des Tages kommen immer mehr Jugendliche in die Vorstellungen: Immer mehr Krawatten, Blazer und sogar Aktentaschen sind im Foyer des Kinos zu sehen. Ein komischer Anblick, meint auch Anna, die am Ticketschalter des Cinedoms arbeitet: „Es ist sehr auffällig. Normalerweise ist man gewöhnt, die Jugendlichen in kompletten Jogginganzügen zu sehen. Dass dann auf einmal welche im Abendkleid oder Anzug kommen, ist halt wirklich sehr ungewöhnlich.“

Anders als in den USA oder Großbritannien, wo es vermehrt zu Krawallen und Störungen während den Vorstellungen kam, blieb der Trend in Deutschland bislang friedlich. Das kann Anna bestätigen: „Wir haben gottseidank keine Probleme damit. Die sind einfach nur chic angezogen und haben Spaß am Film, aber fallen dadurch nicht bitter auf. Das ist ein Trend, den kann man gern so mitmachen.“

Und es machen viele mit. Auf TikTok hat der Hashtag #Gentleminions bereits 143,4 Millionen Aufrufe, und das erst zwei Wochen nach dem US-Kinostart. Der aktuelle Minions-Trend ist nicht der erste seiner Art. Schon die Rocky Horror Picture Show zeigte, wie mitreißend es sein kann, wenn man durch Verkleidungen Teil des Kinoerlebnisses wird und an bekannten Stellen sogar mit Reis, Toastbrotscheiben, Mehl und Toilettenpapier um sich schmeißt.