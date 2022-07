Tiktok-Trend : „Gentleminions“ sorgen für verwüstete Kinos

Ihren ersten Auftritt hatten die Minions in dem Film „Ich – Einfach unverbesserlich“ von 2010. TikTok gab es da noch nicht. Foto: AP/Illumination Entertainment

Düsseldorf Die Minions sind zurück in den Kinos. Statt Freude bringt der Film aber Ärger und Verwüstung in die Kinosäle. Schuld daran sind die Nebeneffekte eines neuen TikTok-Trends. Was es mit dem Trend auf sich hat und warum ein Video eines Kinos in Karlsruhe jetzt viral geht.

Von Maurice Zurstraßen

Ganze fünf Jahre mussten Fans dank Corona auf den zweiten Film warten: Seit dem 30. Juni läuft „Minions – Auf der Suche nach dem Miniboss“ in den deutschen Kinos. Die gelben Latzhosenträger erfreuen sich vor allem bei Familien und jüngeren Menschen großer Beliebtheit. Der neue Tiktok-Trend „Gentleminions“ verdirbt jetzt aber einigen Besuchern und Kinomitarbeitern den Kinospaß. Was hat es mit dem Trend auf sich und wie reagieren die Kinos?

Im Anzug mit einer Gruppe ins Kino

Auf dem sozialen Netzwerk Tiktok finden sich zahlreiche Videos zum neuen Trend „Gentleminions“. Der Ablauf ist dabei sehr einfach: Große Gruppen von Teenagern, die sich selbst als „The Gentleminions“ bezeichnen, ziehen sich feine Anzüge an und besuchen die Kinovorstellung mit dem Minions-Film. Oft sitzen diese mit gespreizten Fingern (die charakteristische Geste des Superschurken Gru) in den Sälen. Später posten sie einzelne Momente ihres Kinobesuchs auf Tiktok. Im Hintergrund läuft dabei oft der Song „Rich Minion“ des Rappers Yeat, der auch Teil des Film-Soundtracks ist. Mittlerweile gibt es „Gentleminions“ auf der ganzen Welt zu sehen, doch begonnen hat der Trend in Australien. Der 18-jährige Bill Hirst besuchte den Film am 27. Juni mit seinen Freunden. Die Anzüge hatten sie an, da zuvor die Abschlussfeier an ihrer Schule stattgefunden hatte. Sie dachten sich, dass es Spaß machen würde, verkleidet in die Kinos zu gehen.

Verwüstete Kinosäle - Video von Karlsruher Kino geht viral

Das Problem an dem Trend: Die gut angezogenen Teenager verhalten sich immer öfter nicht ganz gentlemanlike. Sie werfen mit Popcorn um sich, beschimpfen Mitarbeitende und bringen Kinder in den Vorstellungen zum Weinen. Verschiedene Kinobetreiber haben sich über störendes Verhalten beschwert. Der Filmpalast am ZKM Karlsruhe hat jetzt ein Video auf Tiktok veröffentlicht und geht damit viral: Mehr als 3,5 Millionen Menschen haben das Video bereits gesehen (Stand: 13. Juli). Zu sehen ist eine Menge Popcorn, das auf dem Boden in verschiedenen Reihen und auf den Sitzen verstreut ist. Das Kino macht darauf aufmerksam, dass die Reinigung viel Zeit und damit Geld kostet. Aus diesem Grund bittet das Kino um mehr Respekt vor Kinomitarbeitern und anderen Besuchern.