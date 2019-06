Gastbeitrag : Heinrich Heine als Star im Reich der Mitte

Gastbeitrag Der berühmteste Sohn Düsseldorfs schien in China wenigstens für einen Tag populärer als Volkswagen und Porsche und wurde in Peking, Shaoxing und Shanghai zu Deutschlands wichtigstem Botschafter.

So weit, so schlecht. Natürlich hätte ich es besser wissen müssen, ich eurozentrische Langnase! Pappnase! Hätte ich auch nur ansatzweise geahnt, wie gastfreundlich und aufgeschlossen die Chinesen sind! Wie hochmodern mittlerweile ihr Niveau in der Elektromobilität und ihre Präzision in der Bahn- und Flughafentechnik ist! Wie rasant sie riesige Wohnhäuser bauen! Hätte ich auch nur gewusst, wie lebendig ihr Interesse an der europäischen Literatur- und Geisteswissenschaft ist! Und an Heinrich Heine, dem größten Sohn Düsseldorfs!

Dass unsere kleine Düsseldorfer Delegation mit Wolfgang Scheffler (Bürgermeister, Grüne), Sabine Brenner-Wilczek (Leiterin Heinrich-Heine-Institut), Cord Eberspächer (Direktor Konfuzius-Institut), dem Heine-Philologen Christoph auf der Horst und mir als Vorstandsmitglied der Heinrich-Heine-Gesellschaft die Ehre hatten, das Reich der Mitte zu besuchen, verdankten wir Lu Xun – einem Mann, dessen Namen ich weder aussprechen konnte noch kannte. Glücklicherweise teilte ich diese Wissenslücke nicht nur mit der Mehrheit meiner Reisegruppe, sondern mit fast allen Kulturinteressierten, die ich hierzulande traf und treffe – und die nicht Sinologie studiert haben. Lu Xun (1881-1936) zu kennen, wird höchste Zeit. Denn dieser im chinesischen Shaoxing geborene und in Shanghai gestorbene universalgebildete Schriftsteller, empfindsame Freigeist und engagierte Gesellschaftskritiker, gilt heute als der Vater der modernen Literatur Chinas. Sein Erbe wird von der Lu-Xun-Stiftung verwaltet, die seit 2011 jährlich sogenannte Meister-Dialoge – also Wissenschaftssymposien – mit Schriftstellern, die Lu Xun zu seinen Lebzeiten gelesen und inspiriert haben, im In- und Ausland veranstaltet; darunter Victor Hugo, Tolstoi, Tagore oder Dante. Und in diesem Jahr Heinrich Heine.

Irgendwann gewöhnten wir uns daran, dass wir als Delegation von unseren Gastgebern wie auf Händen getragen wurden, stets umgeben von Simultanübersetzern, Kameraleuten und Fotografen, die zum Teil rückwärts vor uns liefen, um ihre Bilder zu schießen. Heine-Rockstars on tour? Nein, nur nicht tollkühn werden. Es war Heinrich Heine, der hier mit Liedern und Musik aufgeführt und gefeiert wurde, und damit an diesem Tag in China populäre deutsche Supermarken wie Porsche und VW klar in die Tasche steckte. Wir hatten das Glück, davon zu profitieren: Ob bei der Lu-Xun-Heinrich-Heine-Konferenz an der Beijing Foreign Studies University (BFSU) in Peking, ob in dem prall gefüllten Audimax der Shaoxing University, ob beim Kulturaustausch mit der Bürgermeisterin Tao Gu von Shaoxing, ob in der gigantischen Bibliothek der Yuexiu Fremdsprachenhochschule von Zheijiang oder in dem eleganten gläsernen Atrium von „JIC Books“ in Hongkou in Shanghai – die chinesische Herzlichkeit war umwerfend. Ob wir das bei ihrem Gegenbesuch in Düsseldorf im November 2019 je zurückzahlen können? Dass mich chinesische Studenten baten, ihre chinesischen Heine-Ausgaben zu signieren, dass ich mit einem Foto neben Zhou Lingfei nun im Lu-Xun-Museum in Shaoxing hänge und dass ich wegen eines Übersetzungsfehler kurzerhand zum Oberhaupt der Familie Heine erklärt wurde, war zwar kurios und auch für die Chinesen ein großer Spaß. Ganz ernsthaft aber verbinden sie mit diesem Empfang vor allem die Hoffnung, kulturelle Beziehungen nach Deutschland und zu Düsseldorf knüpfen zu können. Es würde sich für alle lohnen.