Bester Film, Regie, Darsteller : Welche Filme bei den Oscar-Verleihungen abräumen werden

Foto: dpa/Chris Pizzello 15 Bilder Das sind die Oscar-Nominierungen 2021

Los Angeles/Düsseldorf Am 25. April werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Wir geben einen Überblick, welcher Film in welchen Kategorien wohl den Preis abräumen wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken