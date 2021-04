Quiz zum wichtigsten Filmpreis : Sind Sie ein Oscar-Experte?

Foto: AP/Matt Sayles 6 Bilder Das sind die Oscar-Favoriten 2021

Düsseldorf In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in den USA die Oscars verliehen. In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen über den wichtigsten Filmpreis der Welt testen und herausfinden, ob Sie ein echter Experte sind.

Die diesjährigen Oscars stehen ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Es gibt viele neue Regeln, zahlreiche Neuerungen bei der Verleihung und Stars, die mit oder ohne Maske auftreten werden. Zur Einstimmung auf die Oscar-Verleihung können Sie sich in unserem Oscar-Quiz versuchen. Vielleicht schaffen Sie es ja ganz ohne Fehler. Let the show begin!

