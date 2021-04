Wert von 300.000 Dollar : Was dieses Jahr in den „Goodiebags“ für die Oscar-Nominierten steckt

Die Oscars werden in Los Angeles verliehen. Foto: dpa/Chris Pizzello

Bei den Oscar-Verleihungen geht es in der Regel um die Goldjungen. Doch ist das wirklich so? Schaut man sich die legendären Goodiebags an, die die Nominierten bekommen, könnte man Zweifel bekommen. Was in diesem Jahr in den Tüten steckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Oscars sind in Jahren ohne Pandemie stets ein Schaulaufen, ein „get together“ der Filmbranche gewesen. Damit die Stars zur pompösen Preisverleihung nach Los Angeles kamen, wurden sie auch manchmal „gelockt“. Mit den legendären Goodie Bags, den Geschenktaschen, die den Oscar-Nominieren zustanden. Auch in diesem Jahr gibt es trotz zahlreicher Veränderungen im Showablauf Nominierte, und auch die Geschenktasche hat es in sich, wie nun zahlreiche US-Medien berichten.

View this post on Instagram A post shared by Distinctive Assets (@swagassets) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Es wartet eine ganze Reihe an Luxusgeschenken – auch in diesem Jahr sollen die Goodies für die Nominierten einen Wert in Höhe von 300.000 Dollar pro Tasche haben.

Vielleicht freuen sich die Nominierten ja über eine Social-Distancing-Reise nach Schweden, die in diesem Jahr verschenkt wird. Drei Nächte in Schweden – klingt jedenfalls ziemlich gut. „Wir haben den perfekten Social-Distancing-Urlaub für die diesjährigen Top-Nominierten. Pater Noster on the Horizon ist ein spektakuläres Leuchtturm-Hotel auf einer Insel vor der schwedischen Westküste. Es ist zurückhaltender Luxus mit einem Schuss Robustheit", steht auf der Seite der Marketing-Agentur „Distinctive Assets“, die für die Geschenke verantwortlich zeichnet.

Doch mit dem Trip ist es noch lange nicht genug. Zudem beinhaltet die Tüte ein Gutschein für eine Schönheits-OP, ein Peta-Nothammer für eingeschlossene Hunde, damit die Vierbeiner, die im Auto eingeschlossen worden sind, befreit werden können. Und ein Kochbuch hat sich auch in die Geschenketüte verirrt. Aber der Titel klingt so gar nicht nach einem Kochbuch: „Don’t Cook Book“ heißt es. Der Trick bei der Sache: Das Kochbuch besteht aus QR-Codes und leitet direkt auf die Seite eines Lieferdienstes weiter, der die Zutaten zustellt.