Oscar-Kategorie: Bester Nebendarsteller

Sacha Baron Cohen (vorne rechts) wurde für seine Rolle in „The Trial of the Chicago 7“ nominiert. Seine Konkurrenten sind: Daniel Kaluuya und Lakeith Stanfield (beide: „Judas and the Black Messiah“), Leslie Odom Jr. („One Night in Miami...“) und Paul Raci („Sound of Metal“).