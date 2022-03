Preisverleihung : Das sind die Favoriten bei den Oscars 2022

Foto: AP/Kirsty Griffin 9 Bilder Das sind die Oscar-Favoriten 2022

Los Angeles Am 27. März findet die diesjährige Oscar-Verleihung statt. Dabei geht ein Film mit zwölf Nominierungen ins Rennen, aber auch andere Filme sind gleich mehrfach nominiert. Wer die Favoriten bei den Oscars 2022 sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joshua Kodzo

Im Vorjahr konnte vor allem der Film „Nomadland“ bei den Oscars triumphieren. Sechsmal wurde der Film nominiert und konnte dabei drei Auszeichnungen gewinnen. Darunter die wichtigsten als „Bester Film“ und für die „Beste Regie“. Zudem gewann die Schauspielerin Frances McDormand, die in „Nomadland“ die Rolle der „Fern“ spielt, den Oscar als „Beste Hauptdarstellerin“. Als „Bester Hauptdarsteller“ wurde Anthony Hopkins für seine Performance in „The Father“ ausgezeichnet. Und auch bei der diesjährigen Verleihung hoffen die Nominierten wieder auf diese begehrten Preise.

Lesen Sie auch Verleihung des begehrtesten Filmpreises : Alle wichtigen Infos rund um die Oscars 2022

Die meisten Nominierungen in diesem Jahr hat der Western „The Power of the Dog“ erhalten. Gleich zwölfmal ist er nominiert, dabei unter anderem in den Kategorien „Bester Film“ und „Beste Regie“. Nachdem die Regisseurin Jane Campion bereits bei den BAFTA-Awards abräumen konnte, kann sie sich nun auch Hoffnungen auf den Oscar machen.

Mit zehn Nominierungen geht der Science-Fiction-Film „Dune“ ins Rennen. Der Film von Denis Villeneuve hat vor allem große Chancen auf Preise in den technischen Kategorien wie „Bestes Szenenbild“, „Beste Kamera“ oder „Bester Schnitt“. Auch zwei Deutsche, die an „Dune“ beteiligt waren, zählen dieses Jahr zu den Favoriten: Hans Zimmer in der Kategorie „Beste Filmmusik“ und Gerd Nefzer in der Kategorie „Beste visuelle Effekte“.

Lesen Sie auch Oscars 2022 in Los Angeles : Auch Deutsche mit „Dune“ auf Erfolgskurs

Erster Oscar für Will Smith?

Dahinter folgen das Drama „Belfast“ und der Musicalfilm „West Side Story“ von Steven Spielberg mit jeweils sieben Nominierungen. „King Richard“ mit Will Smith in der Hauptrolle geht mit sechs Nominierungen ins Rennen. Smith ist für seine Rolle als „Richard Williams“ zudem Favorit in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ und hofft auf den ersten Oscar seiner Karriere.

Ebenfalls kann Benedict Cumberbatch für seine schauspielerische Leistung in „The Power of the Dog“ auf den begehrten Preis hoffen. Die weiteren Nominierten in der Kategorie „Bester Schauspieler“ sind Andrew Garfield in „Tick Tick ... Boom!“, Denzel Washington in „Macbeth“ und Javier Bardem in „Being the Ricardos“.

Foto: dpa/Barbara Munker 12 Bilder Das tischt Star-Koch Wolfgang Puck den Gästen bei der Oscar-Verleihung auf

Oscar-Rennen bei den Frauen offen

In der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ gestaltet sich das Rennen noch sehr offen. Sowohl Kristen Stewart für ihre Rolle in „Spencer“, als auch Nicole Kidman in „Being the Ricardos“ gelten als Favoritinnen auf die Auszeichnung. Auch für Jessica Chastain („The Eyes of Tammy Faye“), Olivia Colman („The Lost Daughter“) und Penélope Cruz („Parallel Mothers“) ist die Wahrscheinlichkeit hoch, einen Oscar zu gewinnen.