Disney-Film „Encanto“ : Rührung in vernünftigen Dosen

Disneys neuer Animationsfilm „Encanto“ nimmt den Betrachter mit in die kolumbianischen Berge und hat eine weihnachtliche Botschaft.

Mirabels Großmutter hat einmal selbst ganz neu anfangen müssen. Weil ihr Dorf angegriffen wurde, musste sie mit ihrem Mann und ihren Kindern fliehen. In einer schweren Stunde erschien ihr damals eine magische Kerze – sie ließ nicht nur ein neues Dorf entstehen, sondern stattete die Familie auch mit magischen Talenten aus. Doch nun droht die Flamme für immer zu erlöschen, und die Talente schwinden. In „Encanto“ tauchen damit viele Fragen auf. Was zum Beispiel ist man noch wert, wenn man nicht so stark, besonders oder schön ist?