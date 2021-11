Fim-Biografie „Respect“ : Verneigung vor Aretha Franklin

Drei Jahre nach dem Tod der „Queen of Soul“ kommt ein neuer Film auf die Leinwand. Die Sängerin wünschte sich Jennifer Hudson für die Rolle – und tatsächlich bietet die Oscar-Preisträgerin in „Respect“ einen starken Auftritt.

Seit ihrem Tod im August 2018 wird die unangefochtene Queen of Soul“ Aretha Franklin (1942-2018) im Medium Film auf vielfache Weise wieder zum Leben erweckt. Den Anfang machte der faszinierende Dokumentarfilm „Amazing Grace“ (2018), der die Live-Aufnahme von Franklins populärstem Album 1972 in der „New Temple Missionary Baptist Church“ in Watts, Los Angeles , verfolgte. Im Sommer diesen Jahres lud Disney+ die Serie „Genius: Aretha Franklin“ hoch, die sich über acht Episoden mit verschiedenen Song-Titeln durch einzelne Aspekte und Lebensphasen in Franklins Biografie klickte. Die fabelhafte Cythia Eviro überzeugte hier in die Titelrolle mit Charisma, Sensibilität und brillanten Gesangseinlagen.

Mit dem Konzert in der „New Temple Missionary Baptist Church“ endet der Erzählbogen von „Respect“, in dem eine Emanzipations- und persönliche wie musikalische Selbstfindungsgeschichte vorgeführt wird. Dass der Film, dessen Hauptdarstellerin von Franklin noch zu Lebzeiten abgesegnet wurde, an diesem Narrativ nicht erstickt, liegt daran, dass er maßgeblich über die Musik erzählt wird. Regisseurin Liesl Tommy kommt aus der Musical-Branche, und das merkt man ihrem Kinodebüt wohltuend an. Die Allgegenwart von Musik in Franklins Leben, die einzelnen Songs und ihre Entstehung von „I Never Loved A Man (The Way I Love You)“ über „Respect“ bis zu „(You Make Me Feel Like A) Natural Woman“ nehmen gefühlt ein Drittel der 145 Filmminuten ein. Besonders gelungen sind die Szenen im Studio oder zu Hause am Klavier mit den Schwestern als Background-Sängerinnen, in denen die Songs im kollektiven Musizieren Gestalt annehmen. Grandios sind natürlich auch die glamourösen Konzertauftritte, wo die begnadete Jennifer Hudson mit ihrer eigenen Interpretation der Soul-Klassiker auch die Herzen des Publikums im Kino zum Fliegen bringt.