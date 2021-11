Vertrag mit US-Sender : Neuer Milliarden-Deal für die Premier League

New York Die Premier League hat ihren TV-Vertrag mit dem US-Sender NBC verlängert und die Einnahmen um mehr als 170 Prozent gesteigert. Für den Vertrag bekommt Englands höchste Fußball-Liga mehr als 2,7 Milliarden US-Dollar.

Der amerikanische TV-Gigant NBC hat sich für weitere sechs Jahre die Rechte an der englischen Premier League gesichert. Laut der Zeitung New York Times zahlt NBC 2,7 Milliarden Dollar (ca. 2,37 Milliarden Euro). Damit untermauerte die Premier League ihren Status als wichtigste Übersee-Liga in den USA.