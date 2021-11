Nach #MeToo-Vorwürfen : Kevin Spacey soll für „House of Cards“-Verluste zahlen

Kevin Spacey soll für „House of Cards“-Verluste zahlen

Los Angeles Mehr als 30 Millionen Dollar Schadensersatz sollen der Schauspieler und seine Produkionsfirmen bezahlen. Nach Vorwürfen des sexuellen Verhaltens wurde die Neflix-Serie ohne ihn fortgesetzt.

Der US-Schauspieler Kevin Spacey und seine Produktionsfirmen sollen mehr als 30 Millionen Dollar wegen Verlusten der Netflix-Serie „House of Cards“ durch Vorwürfe des sexuellen Fehlverhaltens gegen den Hauptdarsteller zahlen. Schlichter seien zu dem Ergebnis gekommen, dass Spacey gegen Konditionen seines Vertrags verstoßen habe, wonach er sich professional verhalten müsse, war in einem Dokument zu lesen, das bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht wurde.